Crisi delle diplomazie: Russia e Cina contro l'Unione Europea. Lavrov (Esteri): "Non ci sono relazioni"

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Il ministro degli Esteri russo, Lavrov, alza il tono dello scontro con l'Ue,cui imputa di aver "distrutto" i rapporti con Mosca. In conferenza stampa con il suo omologo cinese Wang Yi,all'indomani delle nuove sanzioni contro Russia e Cina,Lavrov ha denunciato: "Non ci sono relazioni con l'Ue come organizzazione. L'intera infrastruttura di queste relazioni è stata distrutta da decisioni unilaterali assunte a Bruxelles". Secondo Cina e Russia, "gli Usa stanno cercando di affidarsi alle alleanze politico-militari della guerra fredda". - (PRIMAPRESS)