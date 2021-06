Covid Israele, oltre 100 contagi in tre giorni e ritorno a zone rosse. Decisione per rimettere la mascherina

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Le parole dei virologi, nell’euforia del “liberi tutti”, con molte misure anti-Covid cancellate per un abbassamento dei fattori di contagio, rischiano di diventare profetiche come sta accadendo in Israele. Nel paese di David dove era stato raggiunto un ottimo livello di vaccinazione, i nuovi casi di Covid-19 (terzo giorno consecutivo oltre 100 contagi) e una città (Binyamina, vicino ad Haifa) tornata in zona rossa, il ministero della Salute israeliano ha annunciato che con molta probabilità consiglierà di reintrodurre l'obbligo delle mascherine al chiuso, a partire da domenica, proprio mentre l’Italia sta riducendo il suo uso. "La pandemia non è finita: monitoriamo, chiudiamo i confini per tornare alla normalità".Così il ministro Alroy-Preis. - (PRIMAPRESS)