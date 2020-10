Covid: il premier Morawiecki dichiara tutta la Polonia "Zona Rossa" ma non è lockdown

(PRIMAPRESS) - VARSAVIA - Da domani l'intero territorio polacco sarà una zona rossa. A far decidere il governo di Varsavia sono stati i 153 decessi avvenuti in 24 ore. Il premier Morawiecki, che ha annunciato elevato lo stato d’allarme nel paese, tuttavia non ha parlato di lockdown. Bar e ristoranti rimarranno chiusi per 2 settimane, e le persone consentite per incontri pubblici dovranno essere non più di cinque. Le scuole primarie saranno parzialmente chiuse.

Un’accelerazione alla decisione di Zona rossa potrebbe essere arrivata anche dalla protesta messa in atto questa mattina da un centinaio di persone che manifestavano contro la decisione della Corte Costituzionale che ieri 22 ottobre si espressa con il divieto di aborto anche nel caso di una malformazione riconosciuta del feto. L’interruzione della gravidanza sarà possibile solo in caso di stupro. I manifestanti, per la maggior parte senza mascherina, si erano scontrati con la polizia in tenuta anti-sommossa. - (PRIMAPRESS)