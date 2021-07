Covid-19: nel Regno Unito oltre 26 mila casi per la variante Delta. A settembre le terza dose di vaccino

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Nuovo picco di contagi Covid-19 nel Regno Unito, alimentati al 99% dall'aggressiva variante Delta importata dall' India. Altri 26.068 casi nelle ultime 24 ore su quasi 900mila tamponi. E' record per il Paese dal 23 gennaio. Si tratta di una nuova impennata, anche se l'effetto dei vaccini (prime dosi all'85% degli adulti,richiami al 62,4%) frena l'impatto sull'incremento dei ricoveri.Calano i decessi: 14. Ieri erano 23. E il governo ha dato l'Ok da settembre alla terza dose di vaccino per gli over 50 e i giovani vulnerabili. - (PRIMAPRESS)