Covid-19: in Australia la task force sanitaria punta sul Remdesivir, l'antivirale che era stato utilizzato per l'Ebola

(PRIMAPRESS) - AUSTRALIA - La task force nazionale sul coronavirus ha raccomandato l'utitilizzo dell'antivirale remdesivir per curare i pazienti Covid. Lo riporta l'American Academy of Pediatrics. Originariamente prescirtto per l'Ebola, i test sembrano mostrare l'efficacia del remdesivir nell'accelerare la guarigione di malati di coronavirus. - (PRIMAPRESS)