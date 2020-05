Corea del Nord: la Cina invia una equipe medica per Kim Jong Un le cui condizioni di salute sono sconosciute

(PRIMAPRESS) - COREA DEL NORD - Secondo organi di stampa come riferito dal Guardian, la Cina avrebbe inviato un team medico in Corea del Nord per assistere il leader nordcoreano Kim Jong Un. Il viaggio di medici e funzionari cinesi arriva mentre si susseguono notizie contrastanti sulle condizioni di salute del leader nordcoreano. Nel Paese la questione della salute dei suoi leader è considerata correlata alla sicurezza nazionale. - (PRIMAPRESS)