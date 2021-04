Contagi Covid: Puglia, Valle d'Aosta e Bolzano entrano in rosso scuro ma la situazione peggiora anche Francia, Belgio e Olanda

(PRIMAPRESS) - ROMA - Puglia, Valle d'Aosta e Bolzano passano al rosso scuro sulla mappa del Centro europeo per la prevenzione e controllo delle malattie. Hanno un'incidenza di contagio da Covid di oltre 500 casi su 100 mila abitanti. In rosso scuro anche Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Trento. Nel resto d'Europa,situazione peggiorata in Francia, Belgio del Sud e Olanda del Nord. Rosso scuro Svezia e Polonia. - (PRIMAPRESS)