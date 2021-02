Circolo Artico: gli Usa inviano Bombardieri in appoggio alla Norvegia per il controllo strategico della regione

(PRIMAPRESS) - USA - Autorizzazione al volo per i bombardieri B-1 dell’Aviazione Militare USA in Norvegia per un’operazione di contrasto alla Russia nella regione strategica dell’Artico. La decisione del Pentagono è arrivata in seguito alle possibili minacce di aggressioni russe nell’area ai danni della Norvegia. Gli aerei dell’Air Force e 200 militari della base Dyess in Texas saranno inviati alla base aerea norvegese di Ørland. In 3 settimane cominceranno le missioni nel circolo artico e nello spazio aereo internazionale in Russia. - (PRIMAPRESS)