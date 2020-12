Cina: un tribunale di Shanghai condanna una blogger per le riprese video durante l'emergenza sanitaria di Wuhan

(PRIMAPRESS) - CINA - Un tribunale di Shanghai ha condannato a 4 anni di carcere Zhang Zhan, attivista e blogger che era stata arrestata a maggio per le notizie diffuse sull'epidemia di coronavirus a Wuhan e incriminata con l'accusa di pubblicazione di "informazioni false". In alcuni video, l'ex avvocato Zhang aveva mostrato crematori e ospedali sovraffollati a Wuhan mentre la città lottava per contenere l'epidemia di Covid,ai primi di febbraio.Accusata anche del reato di aver creato disordini,e di aver dato interviste a media stranieri. - (PRIMAPRESS)