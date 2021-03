Catalogna, il Parlamento Europeo revoca l'immunità ai 3 eurodeputati imputati in Spagna per sedizione

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Revocata dal Parlamento europeo l'immunità ai 3 eurodeputati catalani Carles Puigdemont,Clara Ponsati e Toni Comin. La revoca dell'immunità apre la strada a un nuovo esame da parte della giustizia belga delle richieste di estradizione emesse dalla Spagna contro Puigdemont e Comin che vivono in Belgio. Ponsati invece vive in Scozia,dove tale esame è stato sospeso in attesa della decisione degli eurodeputati.Il governo di Madrid commenta: "Il messaggio è chiaro: i problemi della Catalogna si risolvono in Spagna, non in Europa" - (PRIMAPRESS)