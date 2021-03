Cassazione: ok adozioni all’estero da parte di coppie gay

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Cassazione si è espressa a favore con una sentenza per Il riconoscimento di una sentenza straniera di adozione piena a una coppia omosessuale.Una coppia omosessuale composta da un cittadino italiano e uno statunitense, residenti negli Stati Uniti da oltre dieci anni, ha adottato un bambino secondo le leggi dello Stato di New York.Il genitore adottivo italiano propone, in proprio e in rappresentanza del minore da lui adottato all'estero, ricorso innanzi alla Corte d'Appello per ottenere il riconoscimento ad ogni effetto dell'adozione piena e legittimamente pronunciata dalla Corte statunitense, e sentire ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Samarate la trascrizione dell'atto di nascita del minore e del provvedimento di adozione.La Corte d’appello di Milano dichiara l’efficacia del provvedimento di adozione ordinando all’Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla trascrizione del provvedimento, unitamente all'atto di nascita dell'adottato contenente le sue nuove generalità, nonché le generalità dei genitori adottivi in luogo di quelli naturali. - (PRIMAPRESS)