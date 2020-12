Caso Regeni, il sonoro schiaffo della Procura Generale del Cairo alla politica italiana: "Sconosciuti i responsabili del crimine"

(PRIMAPRESS) - CAIRO (EGITTO) - Suonano come un sonoro schiaffo alla politica estera dell'Italia,le dichiarazioni della procura generale egiziana che ha ribadito che "per il momento non c'è alcuna ragione per intraprendere procedure penali circa l'uccisione, il sequestro e la tortura del ricercatore italiano Giulio Regeni- Le motivazioni espresse dall'organo giiudicante del Cairo sono trancianti: "il responsabile del crimine resta sconosciuto". La procura di Roma aveva chiuso le indagini il 10 dicembre scorso indicando evidenti responsabilità in 4 appartenenti ai servizi segreti egiziani, passo che precede l'apertura di un processo. Ma il Cairo, in una nota, torna a dire che il procuratore "ha incaricato chi segue l'inchiesta di proseguire nella ricerca dei responsabili". - (PRIMAPRESS)