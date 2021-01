Campagne di vaccinazione anti-Covid: parte anche l’India con un piano da 300 milioni di dosi in sei mesi

(PRIMAPRESS) - INDIA - Il premier indiano,Modi lancia oggi "la più grande campagna di vaccinazioni del mondo" nel Paese di un miliardo e 350 milioni di abitanti, utilizzando due tipi di vaccino prodotti nel Paese che conta oltre 151 mila morti da Covid. Il via libera scatta con un discorso al personale medico del capo del governo che però non sarà tra i primi a vaccibarsi perché la priorità è stata data a infermieri, medici e personale in prima linea. L'obiettivo è vaccinare 300 milioni di persone con due dosi nei primi sei-otto mesi. - (PRIMAPRESS)