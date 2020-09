Bruxelles: Giorgia Meloni nominata a capo dei conservatori dell'UE. Farà dimenticare i riformisti inglesi usciti con la Brexit

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - La buona politica e sopratutto la coerenza, paga. E’ cosi che Giorgia Meloni, con l’aggiunta di un fluente inglese, l’esser donna ed in crescita costante all’interno del proprio partito in Italia, è riuscita ad arrivare ai vertici dell’European Conservatives and Reformist (ECR Group) del parlamento europeo. La Meloni è, dunque, il massimo rappresentante della destra europea a Bruxelles, la prima donna a ricoprire questo incarico ma non è solo una conquista di genere ma politica perché nessun italiano nessun italiano aveva mai presieduto partiti europei come il Pse e il Ppe. Il partito dei Conservatori e riformisti europei, fondato nel 2009 dopo la creazione dell’omonimo gruppo al Parlamento europeo, non solo riunisce tutte le forze di area che non si schierano con il centrista Ppe, ma anche la Lega e il Front National della Le Pen. I conservatori, peraltro, hanno votato la Meloni perché puntano su di lei per riprendersi quote di consensi che si sono volatilizzate con l’’uscita della Gran bretagna con la brexit. - (PRIMAPRESS)