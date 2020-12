Brexit: colloquio tra Ursula von der Leyen e Boris Johnson con molti nodi ancora da sciogliere per evitare un No Deal

(PRIMAPRESS) - LONDRA - È stata una telefonata di questa sera tra Ursula von der Leyen e Boris Johnson ad aprire, forse, uno spiraglio sulla trattativa della Brexit, che come riportato anche dai media britannici sembrerebbe avviata ad un No Deal, ovvero un’uscita senza pagare alcun fee. La telefonata tra la Presidente della Commissione Europea e il leader britannico potrebbe aver rimosso qualche ostacolo ma rimangono alcune posizioni come la circolazione delle merci e il capitolo Irlanda. - (PRIMAPRESS)