Brasile, la Corte Suprema indaga sul presidente Bolsonaro: avrebbe interferito su inchieste dell'ex ministro Moro

(PRIMAPRESS) - BRASILE - Un giudice della Corte suprema brasiliana ha ordinato un'indagine sulle accuse mosse dall'ex ministro della Giustizia, Sérgio Fernando Moro contro il presidente Bolsonaro, che avrebbe cercato di interferire con indagini della polizia. L'inchiesta potrebbe sfociare in una richiesta di rinvio a giudizio per Bolsonaro o in un atto d'accusa contro Moro per falsa testimonianza. Ex giudice anticorruzione, Moro si è dimesso venerdì dopo essersi scontrato con Bolsonaro sul licenziamento del capo della polizia federale. In Brasile il consenso per il presidente sta calando progressivamente per la politica poco efficace nel contenimento del coronavirus. - (PRIMAPRESS)