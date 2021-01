Braccio di ferro Taiwan-Cina: anche Biden come Trump prende le difese di Taipei dopo una incursione aerea

(PRIMAPRESS) - USA - Ció che Trump ha fatto di buono durante la sua amministrazione non verrà cancellato da Biden. I primi segnali sembrano essere questi ad iniziare dalla difesa dei diritti di Taiwan nei confronti della Cina. L'impegno degli Usa verso Taiwan è "solidissimo", e "il tentativo di intimidire" l'isola da parte della Cina è una minaccia alla pace in Asia. Così il dipartimento di Stato Usa riconferma la politica della passata amministrazione. E' il primo commento da Washington sulle sue relazioni con Taiwan dopo l'insediamento di Joe Biden, e arriva all' indomani della denuncia di Taipei sul fatto che vari jet e bombardieri cinesi sono entrati nella sua zona di difesa aerea.La Cina considera l'isola parte del suo territorio. - (PRIMAPRESS)