Bolivia: l'economista Luis Arce verso la vittoria alle elezioni presidenziali con il 52%

LA PAZ (BOLIVIA) - I dati non sono ancora ufficiali, ma il presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, ha già annunciato il trionfo alle presidenziali del candidato del Movimento per il socialismo, Luis Arce. Secondo gli exit poll, il delfino dell'ex presidente Evo Morales ha ottenuto il 52% dei consensi,mentre l'avversario Carlos Mesa è staccato al 31%.Il leader della destra, Luis Fernando Camacho, è fermo al 14,1%. Arce, 57 anni, economista ed ex ministro dell'Economia, è considerato l'architetto del miracolo economico della Bolivia.