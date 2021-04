Blocco Suez, l’Egitto chiede il risarcimento di un miliardo. Tenuto in ostaggio il carico della Ever Given

(PRIMAPRESS) - EGITTO - L'Egitto chiede un miliardo di dollari di risarcimento per il blocco del canale di Suez durato una settimana a causa dell'incagliamento della Ever Given. Attualmente la nave viene tenuta in uno dei laghi di contenimento del canale e l'equipaggio sta collaborando alle indagini per capire perché si è arenata. Complesso il contenzioso che coinvolge la proprietà giapponese e la gestione taiwanese, mentre la bandiera è panamense. Intanto il carico della nave stimato in 3,5 miliardi resta bloccato. - (PRIMAPRESS)