Birmania: la Cina ferma una bozza di dichiarazione Onu per la condanna del colpo di stato che ha rimosso Suu Kiy

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Non si conoscono ancora le motivazioni per cui la Cina ha bloccato una bozza di dichiarazione del Consiglio di sicurezza dell'Onu che condannava il colpo di stato militare in Birmania. Il Consiglio, riunitosi ieri, secondo quanto riporta la Bbc, non è riuscito a trovare un accordo su una dichiarazione congiunta a causa dell'opposizione di Pechino, che ha il diritto di veto come membro permanente dell'organismo. I ministri degli Esteri del G7 hanno espresso il disappunto per la mossa di Pechino e hanno manifestato la loro preoccupazione per la situazione d'emergenza creata dal golpe.



- (PRIMAPRESS)