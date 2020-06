Bill Gates scende in campo per finanziare la ricerca sul vaccino con 1,6 mld di dollari: "Sarà senza profitto per le aziende produttrici"

(PRIMAPRESS) - USA - Bill Gates, il fondatore di Microsoft lancia la sua crociata per il vaccino anti-Covid : “Puntiamo ad un miliardo di dosi l’anno" che la sua Fondazione finanzierà con 1,6mld di dollari alla Gavi, l’organizzazione internazionale creata nel 2000 per vaccinare sopratutto i bambini poveri nel mondo. Il filantropo americano assicura che il vaccino sarà "senza profitti" per le aziende produttrici. Inoltre Gates si dice convinto che convincerà Trump a restare nell'Oms e ne approfitta per rassicurare quel 28% di americani che credono alle teorie complottiste secondo cui ci sarebbe un’organizzazione pronta a dominare il mondo. "E' assurdo, si tratta solo di disinformazione", - (PRIMAPRESS)