Big tech, Biden sulle orme di Trump per il controllo del monopolio con la nomina di Tim Wu

WASHINGTON - Tra il nuovo presidente Usa Biden e Trump, fatta eccezione per la politica negazionista del Covid, ci potrebbero essere più punti di contatto di quanto si creda, almeno in politica economica. La recente nomina di Tim Wu a consigliere speciale della Casa Bianca per la tecnologia e la concorrenza potrebbe riacceendere lo scontro che si era acceso tra l'amministrazione americana e le big tech company durante la presidenza dell'ex tycoon. Le reazioni all'indomani della freschissima nomina di Wu si sono già viste sui social. L'obiettivo di Trump come quello di Biden ora è di controllare il monopolio dei colossi della new information. Operazione già nata l'anno scorso con Facebook e Google che erano state accusate di violazione delle leggi antitrust,mentre Amazon e Apple erano state messe sotto la lente di ingrandimento del garante Usa per la concorrenza.