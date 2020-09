Bielorussia: approvata un’indagine indipendente dell’Onu su violenze a Minsk

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Una indagine indipendente" sugli abusi e le violenze contro i manifestanti pacifici in Bielorussia. Lo chiede il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite che ha approvato una risoluzione proposta dall'Unione europea. Il processo di votazione è stato rallentato dalla Russia che ha proposto 17 emendamenti al testo, tutti respinti, e alla fine la risoluzione è stata adottata invariata dal Consiglio dei 47 membri: 23 voti favorevoli e 22 astensioni. Solo Venezuela ed Eritrea hanno votato contro. - (PRIMAPRESS)