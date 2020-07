Berlino, dialogo tra il premier olandese Rutte e Angela Merkel sull'Europa da riformare

(PRIMAPRESS) - BERLINO - “Gli aiuti non servono senza riforme". A dirlo in modo perentorio è la cancelliera tedesca Merkel a Berlino in conferenza con il premier olandese Rutte. La cancelliera che ha da poco assunto la presidenza del semestre europeo, ha sottolineato come ora più che mai è arrivato il momento delle "riforme in tutta Europa". Per garantire benessere servono "economie competitive capaci di affrontare il futuro - ha detto la Merkel aggiungendo - Siamo 27 Stati, dobbiamo decidere all' unanimità”. L’indicazione della Merkel è in vista del Consiglio Ue che si terrà prossima settimana. Rutte dal suo canto ha condiviso la necessità di un processo di riforme ma ha anche ribadito la sua posizione nei confronti del "Recovery Fund” che dovrebbe aiutare i paesi membri più in difficoltà dopo l’emergenza sanitaria provocata dal coronavirus. “Non vogliamo che crescano i contributi netti” ha detto il premier olandese. - (PRIMAPRESS)