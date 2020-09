Battuto il suo stesso record di tempo in "Immersione in ghiaccio"dall'austriaco Josef Koeberl restando 30 minuti al gelo

(PRIMAPRESS) - MELK (AUSTRIA) - Battuto il record di “immersione in ghiaccio” in Austria. La sfida era di abbattere il precedente record stando immerso in una vasca riempita di cubetti di ghiaccio fino al collo indossando solo gli slip da nuoto. In questa posizione è rimasto immobile per due ore e mezzo l'austriaco Josef Koeberl, che ha battuto di quasi mezz'ora il precedente primato da lui stesso stabilito lo scorso anno. L'evento si è tenuto, come nel 2019, a Melk, in Austria. Lo sforzo maggiore è sopportare il forte dolore a contatto con il ghiaccio causato dall’improvviso alterazione del calore corporeo e per effetto del restringimento del sistema venoso: "Lo attenuo - ha detto Koberl - portando la mente su emozioni positive", ha detto. - (PRIMAPRESS)