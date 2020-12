Austria: piste aperte a Natale ma solo per residenti. Alberghi chiusi dal 24 dicembre al 6 gennaio

(PRIMAPRESS) - VIENNA - Piste aperte dal 24 dicembre, ma solo per i residenti. Lo ha deciso il governo austriaco. A ciò si aggiunge la chiusura dal 24/12 al 6/1 di bar, ristoranti, alberghi e altre strutture. Agenti nei centri commerciali per evitare ressa da shopping natalizio.Pranzo di Natale massimo in 10. Fino al 10/1, quarantena per chi arriva da Paesi con oltre 100 casi ogni 100mila abitanti negli ultimi 15 giorni, come Italia e Germania. Non si entra nemmeno con tampone negativo di meno di 72 ore. - (PRIMAPRESS)