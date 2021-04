AstraZeneca: l’Ema conferma la forte riduzione di pericolo di contagio con le due dosi

(PRIMAPRESS) - AMSTERDAM - Il comitato dell'Ema ha raccomandato la somministrazione del secondo vaccino AstraZeneca tra 4 e 12 settimane dopo la prima dose. Il vaccino, per Ema, è efficace nel prevenire ricoveri in terapia intensiva e decessi. Gli effetti collaterali più gravi sono i coaguli di sangue, che si stima si verifichino in 1 su 100mila vaccinati. I benefici aumentano con l'età e i tassi di infezione e il rapporto beneficirischi è positivo a ogni età. Intanto, l'Ue non ha ancora deciso su una possibile causa contro Astrazeneca. - (PRIMAPRESS)