AstraZeneca chiede all'Ema il cambio di nome e aggiunge nuove avvertenze sul bugiardino

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il vaccino anti-Covid di AstraZeneca ha cambiato il nome, in "Vaxzevria". Il cambio di denominazione è stato approvato dall'Ema il 25 marzo a seguito di una richiesta da parte del gruppo farmaceutico anglo-svedese, si legge nel sito dell'agenzia europea del farmaco, in cui è stato pubblicato anche il nuovo bugiardino del farmaco. Nel bugiardino modificato tra gli effetti collaterali vengono aggiunti anche "i rarissimi casi di trombosi". Il nuovo bugiardino del farmaco che prende il nome di Vaxzevria segnala le attenzioni da tenere in caso di somministrazione del prodotto. Ecco ciò che è descritto nel nuovo foglietto che accompagna le dosi: • Una combinazione di trombosi e trombocitopenia, in alcuni casi accompagnata da sanguinamento, è stata osservata molto raramente in seguito alla vaccinazione con il vaccino COVID-19 AstraZeneca. • Gli operatori sanitari devono prestare attenzione ai segni e sintomi di tromboembolia e / o trombocitopenia. • I vaccinati devono essere istruiti a rivolgersi immediatamente a un medico se sviluppano sintomi quali mancanza di respiro, dolore toracico, gonfiore delle gambe, dolore addominale persistente dopo la vaccinazione. Inoltre, chiunque abbia sintomi neurologici tra cui mal di testa grave o persistente e visione offuscata dopo la vaccinazione o che manifesti ecchimosi (petecchie) oltre il sito di vaccinazione dopo pochi giorni, deve consultare immediatamente un medico. Intanto oggi la Germania ha sospeso la somministrazione del vaccino AstraZeneca al personale sanitario al di sotto dei 60 anni dopo altri casi riferiti a donne che facevano sospettare una relazione tra il vaccino e patologie insorte. - (PRIMAPRESS)