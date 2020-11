Assegni familiari anche ai cittadini extra Ue: una sentenza della Corte di Giustizia richiama l’Italia

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Sarà destinata a far discutere la sentenza della Corte di Giustizia UE che ha stabilito il riconoscimento agli assegni familiari a carico anche per i cittadini extra Ue in Italia (con permesso unico o soggiornanti di lungo periodo), Si è, infatti, così la Corte, in una sentenza riguardante il caso di un cittadino dello Sri Lanka e uno del Pakistan. Per la Corte Ue,è "contraria al diritto dell'Unione la normativa italiana che rifiuta o riduce una prestazione di sicurezza sociale al cittadino extra Ue" perché i suoi familiari risiedono in un Paese terzo mentre agli italiani è concessa questa condizione. - (PRIMAPRESS)