Aperture UK: cadono le limitazioni a cinema, teatri, musei e stadi ma Johnson richiama alla responsabilità

REGNO UNITO - Ulteriore passo in avanti verso la normalità nel Regno Unito. Da oggi sono possibili gli incontri nelle abitazioni private, mentre pub e ristoranti potranno servire i clienti anche al chiuso. Stop anche al divieto dei viaggi all'estero non necessari. Riaprono musei,cinema,teatri,stadi,lasciando ai singoli la scelta del contatto fisico.Il premier Johnson,nel salutare la nuova "pietra miliare nella road map per uscire dal lockdown", ha invitato "a cautela e responsabilità".