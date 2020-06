Aperture confini: dal 30 giugno la Svezia riparte verso l'Italia ma resta la chiusura per i Paesi Scandinavi

(PRIMAPRESS) - STOCCOLMA - La Svezia revocherà dal 30 giugno l'avviso a evitare viaggi non essenziali verso l'Italia e altri nove Paesi Ue. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri di Stoccolma, precisando che il provvedimento interesserà Grecia, Croazia, Spagna, Italia, Portogallo, Slovenia, Francia, Islanda, Belgio, Svizzera e Lussemburgo. Resterà invece in vigore il consiglio anti coranavirus di non recarsi nei vicini Paesi scandinavi (Danimarca, Norvegia e Finlandia), così come nel Regno Unito. - (PRIMAPRESS)