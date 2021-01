Apertura Forum di Davos: vaccino e clima nei discorsi di Ursula von der Leyen e Merkel

(PRIMAPRESS) - DAVOS - Il forum internazionale di Davos che si è aperto ieri mattina con l'intervento del presidente cinese Xi Jinping, trova un’Europa scossa dalla questione vaccini e dalle tensioni provocate con le due aziende farmaceutiche Pfizer e Moderna che sono venute meno alla loro fornitura di dosi stabilite con l’Ue. La questione vaccini è stato, dunque, l’argomento principe toccato da Ursula von der Leyen ma anche dalla cancelliera Merkel nel suo intervento del primo pomeriggio. Ma sul tavolo del confronto c’è anche il clima con i suoi cambiamenti. “Dobbiamo imparare da questa crisi cambiando il modo in cui conduciamo le nostre vite e facciamo business e dobbiamo agire ora”, ha detto von der Leyen sottolineando il legame fra le sfide sul piano ecologico e le pandemie e rivendicando l'importanza del green deal europeo: «la prossima pandemia è dietro l'angolo». L'Unione europea intende lanciare un “programma di bio-difesa” per affrontare le pandemie: “dobbiamo essere pronti, non possiamo aspettare la prossima pandemia», ha annunciato, spiegando che il programma finanzierà la ricerca e la preparazione dei vaccini, assicurerà finanziamenti e coinvolgerà il settore privato. - (PRIMAPRESS)