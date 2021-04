Anniversari: dal Regno d'Italia ai 160 anni di relazioni con gli Stati Uniti. Gli eventi in programma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Insieme "per favorire l'accesso globale ai vaccini, per innalzare il livello di ambizione sui temi climatici e per avviare la ripresa post-pandemica lungo un percorso di sostenibilità ambientale e sociale". Così su Repubblica il ministro degli Esteri, Di Maio, e il segretario di Stato Usa, Blinken. Nell'anno del 160esimo anniversario delle relazioni Italia-Usa "è il momento di dare nuovo slancio alle relazioni transatlantiche e rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti a tutti i livelli", affermano. Si tratta di una ricorrenza simbolica che fa partire le relazioni tra i due paesi all’indomani del 17 marzo 1861, cioè quando l’Italia diventa una nazione con l’assunzione di Vittorio Emanuele II del titolo di Re d’Italia. Da allora sono trascorsi 160 di relazioni che oggi vengono rinverdite con una serie di azioni congiunte specie in questi mesi mesi difficili segnati dalla pandemia. Gli obiettivi saranno di promuovere gli interessi strategici, economici, scientifici e culturali, grazie a strumenti quali il Patto per l'Export, che ha stanziato importanti risorse a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese. Sara' anche l'occasione per mettere in luce il nostro ruolo e le opportunità di cooperazione in settori chiave quali innovazione, tecnologia, ricerca, economia, e commercio. Un particolare focus sarà riservato alle giovani generazioni nel rinsaldare le relazioni transatlantiche. L'intero Sistema Paese negli Usa prenderà parte alle celebrazioni. Molti degli eventi in programma vedranno anche la partecipazione dell'Amministrazione americana. Otto grandi eventi scandiranno le celebrazioni nel corso dell'anno, ognuno dedicato ai grandi temi che caratterizzano le relazioni tra Italia e Stati Uniti: storia e politica; giovani, arte, musica e cinema; lingua e letteratura; innovazione e tecnologia; scienza e spazio; economia. Saranno inoltre messe in luce le collaborazioni e le partnership con università, musei, aziende, ed enti culturali sia in Italia che negli Usa. Nel corso di tutto l'anno, italiani, americani ed italo-americani potranno seguire le celebrazioni attraverso un “guestbook” online per condividere messaggi, idee e testimonianze. L'intero programma sara' raccolto in un sito web dedicato. - (PRIMAPRESS)