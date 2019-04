Wedding, Valeria Esse lancia il “Make Up corner”

Valeria Esse

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - E’ tempo di Open Day nelle tante strutture campane che fanno del wedding il loro core business. E i numerosi professionisti del settore - uno dei comparti trainanti dell’economia regionale - in queste settimane si danno da fare per proporre le novità più interessanti. Tra loro sta emergendo Valeria Esse, una make up artist che ha lanciato il suo nuovo concept, il “Make Up corner”, l’angolo che ogni coppia di sposi potrà attrezzare per ‘regalare’ agli ospiti del banchetto di nozze un ritocco che spesso si rivela fondamentale nelle maratone matrimoniali.

L’idea, lanciata nel corso di un recente open day che si è svolto in una importante struttura del centro di Napoli, ha subito raccolto grande attenzione da parte degli operatori e, soprattutto, dei futuri sposi. “La passione per il trucco - afferma Valeria con orgoglio - è parte di me da sempre. La mia fortuna è stata quella di essere figlia d'arte, in quanto mio padre è stato rappresentante di grandi aziende cosmetiche. Ho frequentato un’Accademia di trucco completa, occupandomi anche di effetti speciali. All'inizio è stata dura, ma poi con la mia tenacia e la mia passione ho realizzato vari lavori, come trucco per servizi fotografici per modelle, per il mondo dello spettacolo e per il wedding. Ad oggi mi reputo una truccatrice sempre in cerca di idee innovative differeziandomi dalla massa”. - (PRIMAPRESS)