Una sfilata Made in Italy aprirà l'Heya Arabian Fashion Exhibition di Doha

(PRIMAPRESS) - ROMA - Italia tra i 250 paesi protagonisti della sedicesima edizione di Heya Arabian Fashion Exhibition, dal 25 al 29 ottobre 2019 all'Exhibition and Convention Center di Doha. “I brand Made in Italy Malo, Faggioli, Atelier C. e Positive Couture - come spiega Valeria Mangani, Ceo di Made in Italy Luxury - apriranno l’expo con la sfilata inaugurale

Al Doha Exhibition and Convention Center si sono dati appuntamento designer e marchi internazionali per proporre accessori e abiti ad un pubblico femminile alla ricerca di quel lusso sinonimo di qualità e originalità e ai buyer. Durante i cinque giorni si potrà partecipare alle numerose sfilate di moda, forum e workshop. La rassegna Heya (Lei) si tiene sotto l'alto patrocinio della sceicca Mayasssa Al Thani, che hanno voluto, insieme all’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, promuovere con questa occasione, l’imprenditoria femminile promossa dal Qatar Business Incubator Center e dal Ministero del Turismo. - (PRIMAPRESS)