Un Romanzo Breve per raccontare 30 anni di storia della moda maschile in Italia con gli occhi di Pitti Uomo

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Trent’anni di moda maschile (1989 -2019) vista con l’occhio del Pitti Uomo, la più importante tra le rassegne dedicate al fashion dell’universo maschile. Sarà in occasione di Pitti Uomo n.96 - che si svolgerà a Firenze dall’11-14 giugno 2019, che la Fondazione Pitti Immagine Discovery presenta “Romanzo breve di moda maschile” una mostra che mette in scena trent’anni di moda uomo, dal 1989 a oggi, visti attraverso la lente di una rassegna che è stata ed è interprete nelle trasformazioni del costume. Sarà Olivier Saillard a raccontare negli spazi del Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti, la storia e l’evoluzione del menswear incrociando il Made in Italy con i Guest Designers, i talenti della moda della scena contemporanea internazionale con le esperienze della grande imprenditoria dell’abbigliamento. “Romanzo breve" sarà una mostra, una collezione permanente, un libro/catalogo, per festeggiare il trentesimo anniversario di Pitti Immagine. La mostra inaugurerà l‘11 giugno 2019, e resterà aperta fino al 29 settembre 2019. - (PRIMAPRESS)