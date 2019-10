Tiziana Rocca torna in libreria con un manuale di Sperling&Kupfer su come organizzare un evento di successo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Tiziana Rocca, direttrice del festival Filmin Italy, torna in libreria con un nuovo libro edito da Sperling & Kupfer, “Il segreto del successo - come costruire una comunicazione vincente” che verrà presentato in occasione della Festa del Cinema di Roma.

L’appuntamento, che si terrà presso lo Spazio Roma Lazio Film Commission – Auditoriummarte, sarà moderato dalla conduttrice Rai Eleonora Daniele, con la presenza del Presidente della Fondazione Roma Lazio Film Commission, Luciano Sovena.

Il libro è dedicato a chi vuole intraprendere il percorso della comunicazione e l’organizzazione di eventi ma evidentemente è più dedicato a quest’ultima parte passando dalle informazioni per la creazione del budget alla location, dall’intrattenimento alla security, dal catering alle celebrities fino ad arrivare alla stampa e alla comunicazione digitale.

Gli eventi sono oggi lo strumento più efficace e creativo per promuovere un marchio e, in­sieme ai social media, rappresentano la forma più nuova di comunicazione. Secondo l’autrice se un prodotto viene presentato direttamente al pubblico in una serata piacevolmente animata, in cui si può assistere a una performance insolita, sa­rà difficile dimenticarlo e i valori del brand verranno assorbiti e diffusi in modo facile e naturale. Anche se c’è da dire che su questo concetto si stanno interrogando anche molti brand per misurare il reale ritorno in termini di fatturato.

Ma il libro riportando anche case-history riportate da Rocca, offre spunti e suggestioni per cimentarsi in questo settore che richiede tuttavia, grande professionalità. - (PRIMAPRESS)