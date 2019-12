Moda: scarpe da uomo, ecco il segreto per la scelta più azzeccata

(PRIMAPRESS) - MILANO - L’eleganza è uno status che non viene mai raggiunto per caso. C’è chi deve fare molto poco per arrivare a questo obiettivo, ma ad ogni modo è sempre il frutto di studio, di attenzione e di cura ai dettagli, anche a quelli che in apparenza potrebbero sembrare insignificanti. Quando si parla di eleganza al maschile, poi, le scarpe ricoprono un ruolo fondamentale, tanto quanto le calzature nella moda femminile. È chiaro che una scarpa può andar bene per una circostanza e non per un'altra, quindi è sempre fondamentale sapere anche come abbinarle nella maniera corretta. Per questo motivo, oggi scopriremo insieme come scegliere il modello adatto e come indossarlo nel migliore dei modi.Si parte da un consiglio che vale oro: la calzatura deve vestire il piede in modo che otticamente sembri più piccolo, così da dare un senso “aristocratico” al tutto. Fra l’altro, oramai è sempre più semplice individuare la tipologia di scarpe eleganti da uomo che meglio risponde alle nostre esigenze, anche grazie agli shop online. In questi siti specializzati, infatti, vengono illustrate le caratteristiche del prodotto, così da facilitare la ricerca del modello perfetto per noi. Un altro dettaglio da non sottovalutare è il colore, perché dopo le 13 la tinta delle scarpe dovrebbe essere scura, con l’unica eccezione dell’estate. Quali sono gli altri consigli utili per non sbagliare la scelta? Ad esempio il materiale, come nel caso della pelle o del camoscio: la prima è indicatissima per tutte le stagioni, mentre il camoscio è meglio limitarlo alle stagioni fredde. Infine, quale modello? Le Oxford sono ideali anche per un look elegante, mentre le Derby per gli outfit più informali.Anche qui si parla soprattutto di colori, visto che la tinta dell’abito dovrà ovviamente andare d’accordo con il tono delle calzature. Il consiglio è di preferire le scarpe eleganti nere, quando si indossa un completo in grigio, perché questi due colori si sposano a meraviglia e si esaltano a vicenda. Se invece si indossa un abito in blu, in quel caso conviene optare per un paio di scarpe in color testa di moro, dato che questa particolare tinta marrone premia più di tutte le altre l’abbinamento. Questo colore resta protagonista anche quando la scarpa viene abbinata ad un completo gessato, solo che qui conviene preferire il marrone classico. Bisogna comunque sottolineare che marrone e gessato è un abbinamento molto particolare, non per tutti, dato che richiede anche un pizzico di voglia di osare. C’è ad esempio chi abbina anche un paio di calzini colorati e con fantasie molto evidenti, con lo scopo di stupire e di lasciare di stucco, ma anche con tutti i rischi del caso. - (PRIMAPRESS)