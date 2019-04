Milano Design Week: nella casa di Batman anche la fashion ebike di V-ITA total black

(PRIMAPRESS) - MILANO - Fabio Rotella - Architetto e Designer di fama mondiale, in occasione della festa di compleanno di BATMAN, che si celebra il 9 Aprile al Cinema Teatro Manzoni e durante MILANO DESIGN WEEK, aprirà le porte al supereroe più amato della storia. Uno degli eventi più cool organizzato da un’idea di QMI Stardust in collaborazione con Warner Bros, che sarà la festa più esclusiva del Fuorisalone in total black, aperta a un numero ristretto di invitati. Tra i pezzi di design della casa di BATMAN spicca la fashion ebike, rigorosamente black per l’occasione, del brand V-ITA, riconosciuto in tutto il mondo per il suo design inconfondibile ed iconico. Questo pezzo unico, sarà presentato ed esposta proprio al Cinema Teatro Manzoni di Milano. V-ITA è il brand indiscusso che ha stregato l’EICMA 2018 con le sue fashion ebike dai vari colori personalizzabili direttamente dal sito www.v-ita.itin oltre 6 MILIONI di combinazioni, un numero record - Telaio ultraleggero (16kg), dotato dell’innovativo sistema V-ITA Connect che consente l’ascolto della propria playlist durante i propri percorsi, antifurto integrato, faro a LED, Intelligent Laser che grazie a svariate funzioni e fasci luminosi garantiscono una sicura visibilità anche di notte. Ed in fine, per tutti gl’invitati all’evento, proprio ad ufficializzare la casa di BATMAN sarà la proiezione dell’iconico pipistrello sull’ingresso. - (PRIMAPRESS)