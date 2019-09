La Milano Fashion Week chiude con Gucci in passerella

(PRIMAPRESS) - MILANO - Dopo le maison che hanno sfilato ieri: Tod’s, Blumarine, Etro e Versace con un finale a sorpresa quando in passerella arriva Jennifer Lopez, indossando il famoso jungle dress, l’abito storico del brand, la Fashion Week 2019 è entrata nel vivo con Ferragamo, Giorgio Armani e Ermanno Scervino che ha visto nel suo parterre, volti noti come Lady Kitty Spencer, Jasmine Sanders, Annabelle Belmondo, Olivia Palermo e Rocio Munoz Morales. Per tutti l’inevitabile attenzione al pianeta terra ma anche una sartorialità per richiamare un’eleganza di ritorno. Domani 22 settembre in passerella ci sarà Dolce & Gabbana mentre a chiudere la settimana milanese sarà Gucci. - (PRIMAPRESS)