La Urban Garden Wear di Fiskars disegnata da Maria Korkeila si presenta al Palazzo “Finlandese” al prossimo Pitti Uomo

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Il brand finlandese Fiskars, sarà presentato al Palazzo Pucci che si trasforma per l'occasione nel palazzo "Finlandese" durante il prossimo Pitti Uomo che si terrà dal 7 al 10 gennaio prossimo. L’iconico marchio noto in tutto il mondo per i suoi oggetti e strumenti di qualità per la casa e il giardinaggio, lancerà la sua prima collezione di "Urban Garden Wear" creato dalla giovane e talentuosa designer Maria Korkeila, finalista al Festival di Hyères e vincitrice del premio Schiaparelli 2017. - (PRIMAPRESS)