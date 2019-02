L'asta di Custodia Valore a Roma tra le proposte per l'acquisto di un gioiello a San Valentino

(PRIMAPRESS) - ROMA - Con la festa di San Valentino alle porte analisti e trend setter esplorano il sentimento degli italiani per capire su quali regali si concentrerà l’attenzione degli innamorati. In testa alla lista dei desiderata ci sono sempre i gioielli e i preziosi che vengono percepiti come oggetti che lasciano intendere un amore più duraturo.

In questo caso il ventaglio di possibilità d’acquisto sono svariate ma quest’anno si arricchisce anche dell’opportunità di un acquisto insolito proposto da Custodia Valore, la società del gruppo Dorotheum e leader di mercato del credito su pegno in Italia che organizza a Roma un’asta speciale di San Valentino, per offrire la possibilità a chi volesse di acquistare un prezioso di qualità a prezzi concorrenziali. Più di 200 oggetti rari e di alto pregio, tra orologi, collane, anelli, spille, bracciali e diamanti verranno battuti all’asta venerdì 8 febbraio alle ore 16:30 presso le sale di Palazzo del Monte a Roma. Tra i pezzi più interessanti che andranno all’incanto, un anello in oro bianco con brillante di 1,50 carati con una base d'asta di partenza di 3.000 € e un Rolex Datejust in acciaio e oro con una base d'asta di partenza di € 2.500,00.

Periti esperti di Custodia Valore assisteranno i visitatori presso i salotti espositivi della sede romana, per offrire consulenza e mostrare i gioielli di pregio che andranno in asta. Gli oggetti potranno essere visionati sino al giorno precedente all’Asta presso la sede centrale di Custodia Valore in Piazza del Monte di Pietà 32/A dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 18:00. - (PRIMAPRESS)