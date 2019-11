Il Touring Club Italiano compie 125 anni. L'associazione che ha fatto scoprire il gusto del viaggio

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il Touring Club Italiano compie 125 anni e da Milano al resto d’Italia si celebra la nascita di quell’associazione che ha fatto del viaggio la sua mission.

Era l'8 novembre 1894 quando un gruppo di giovani illuminati imprenditori milanesi, riuniti presso l’albergo degli Angioli, all’angolo tra via santa Margherita e via San Protaso, diede vita a un’associazione privata e auto-finanziata: il Touring Club Ciclistico Italiano. L’obiettivo era quello di offrire ai Soci una rete di contatti e una serie di servizi per conoscere, scoprire e viaggiare in Italia. Quei 57 velocipedisti erano poi riusciti a trasformare in poco tempo una piccola realtà in un grande strumento di italianità e di identità nazionale, capace non solo di accompagnare, ma anche di promuovere e favorire cambiamenti che hanno profondamente trasformato la storia del nostro Paese e la coscienza collettiva degli italiani.

Il programma per festeggiare la ricorrenza toccherà diverse città italiane. A Milano si inizia con tavola rotonda "Prendersi cura dell'Italia bene comune" con il sindaco Giuseppe Sala e il presidente del Tci, Franco Iseppi e con il concerto al Teatro Dal Verme (9 novembre ore 20,45).