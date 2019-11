I talk di Videocittà con gli YouTube Creators di Digital Yuppies per parlare delle sfide dei contenuti sul web

(PRIMAPRESS) - ROMA - Cinque tra i più attivi YouTube Creator italiani si confronteranno, sollecitati dalle interviste del network di professionisti Digital Yuppies, a "Creatori di Talento - Video Stars”, l’appuntamento che si svolgerà a Roma il 26 Novembre alle ore 19:00, inserito nel programma del Festival di Videocittà alla Sala Intesa San Paolo della Ex Caserma Guido Reni di Roma

Il format dell’iniziativa prevede le interviste agli speaker con talk da 15 minuti ciascuno. Si parlerà di #Creatività, #Video, #Imprenditoria, #MarketingDigitale, #Design e #Socialmedia. I protagonisti dell’incontro saranno: Nirkiop, Space Valley, The Show, Sgrammaticando e Grace On Your Dash. Sarà con loro che si animerà un dibattito per comprendere come i contenuti video stiano rivoluzionando l’utilizzazione e la fruizione del web, producendo profondi cambiamenti anche nel marketing e la comunicazione.

I professionisti del format sviluppato da Videocittà, non solo sono seguiti da milioni di followers, ma nel linguaggio e nei contenuti selezionati per i loro video, rappresentano delle vere e proprie avanguardie del mondo digitale intercettato nuovi bisogni della generazione zeta.