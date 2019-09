La collezione di gioielli firmata da Emanuela Rivellini alla Fashion & Jewels di Milano

Emanuela Rivellini founder di MANÙ MUNÁ®

(PRIMAPRESS) - MILANO - Sarà presente alla HOMI Fashion & Jewels FIERA MILANO, dal domani 13 settembre fino al 16 MANÙ MUNÁ by Emanuela Rivellini, brand emergente di gioielleria e bigiotteria, si rivolge ad un pubblico eterogeneo, senza limiti di età, alle persone eclettiche e sognatrici, con spirito di avventura, dinamiche e curiose, sensibili all’Arte, aperte al nuovo, e con un pizzico di follia. Le sue creazioni si ispirano alla musica, alle vibrazioni, alle emozioni, ai colori, alle energie libere della natura ed alle frequenze dell’universo. Momenti di vita personale ed esperienze di viaggio della founder si ritrovano nello spirito di ogni singola collezione, prodotta in esclusiva ed in serie limitata.



«MANÙ MUNÁ - ci racconta Emanuela Rivellini - predilige la genuina artigianalità delle botteghe toscane di lunga tradizione, prevedendo l’utilizzo di pietre naturali e materiali esclusivi provenienti da tutto il mondo. Indossare un gioiello esprime un modo alternativo di porsi di fronte alla realtà, calandosi in un ruolo inaspettato. Per affascinare ed incantare con un rinnovato potere seduttivo, esprimendo pienamente il proprio carisma». Tra le collezioni che sfileranno alla HOMI Fashion & Jewels di Milano anche il bracciale «per tutti i sessi e per tutte le taglie» “Mal D’Africa”. «Non a caso – afferma Emanuela – tutti i gioielli che creo in qualche modo sono legati ai miei vaggi fatti sin da bambina».



