Fabrizio Corona e Patti Bonetti fotomodelli a Posillipo

Fabrizio Corona e Patti Bonetti

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Fabrizio Corona e Patti Bonetti, regina dei social e dei salotti televisivi, sono stati per due giorni i protagonisti a Villa Diamante di uno shooting per un noto marchio di abiti da cerimonie. Corona e la Bonetti, in versione 'nuziale', si sono prestati simpaticamente a questa esperienza da fotomodelli con grande simpatia, regalando a tutto lo staff della struttura posillipina, ai fotografi, a truccatori e parrucchieri battute a raffica e sorrisi - (PRIMAPRESS)