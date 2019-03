Come scegliere un orologio quando il brand richiama ai motori Ferrari

(PRIMAPRESS) - ROMA - Avere al polso un orologio Ferrari è un segno distintivo per tutti gli amanti deldel mondo. Che si abbia una Ferrari in garage o che invece si viaggi con un altro mezzo poco importa, chi ha la passione per la Ferrari ama qualsiasi oggetto della scuderia, compresi gli orologi. Che per altro sono belli, sanno farsi notare, seguono abbastanza le mode ma sempre mantenendo un look ben distintivo e pulito: un mix di eleganza e sport. Tutti gli orologi Ferrari alla moda sono disponibili nel nuovo catalogo, a prezzi alla portata di tutti, al contrario delle note automobili.Glihanno dei segni distintivi che non si preoccupano in alcun modo dei trend del momento; allo stesso tempo l’offerta disponibile in catalogo mostra tutti accessori perfetti per essere indossati in qualsiasi giorno e situazione della settimana. Il colore rosso è ovviamente sempre presente, come decorazione del quadrante o piccolo accento, oppure come fondamentale tinta. Del resto è il colore simbolo dell’azienda, così come è un simbolo fondamentale anche lo scudo giallo con il cavallino rampante, anch’esso sempre presente su qualsiasi orologio. Perché se si indossa un accessorio Ferrari, qualsiasi esso sia, è importante poterlo far notare a tutti. Questo fanno questi accessori: si mostrano al prossimo, sfoderandotipica del marchi emiliano.Quandosi deve sempre partire con una considerazione importante: questi oggetti sono fatti per essere utilizzati nel tempo. Il catalogo di orologi Ferrari proporne oggetti per tutte le tasche, quindi adatti anche a chi desidera accedere al mondo delle auto di lusso, ma non se lo può permettere. In queste situazioni l’orologio diviene il simbolo di n sogno, vicino ma inarrivabile, se non attraverso alcuni accessori messi a disposizione dell’azienda di Maranello. Che per altro pone la medesima cura in ogni prodotto che offre alla propria clientela. Quindi ciò che ci attira in una, lo troviamo anche in un orologio della scuderia più nota dell’universo, dietro quello stesso rosso fuoco delle autovetture.La scelta di un orologio riguarda anche, di colui che lo indosserà in ogni situazione della giornata. Ogni orologio Ferrari ha un’impronta che lo correla al mondo delle corse, al concetto di sport in senso lato. Per questo sono particolarmente adatti come accessori da indossare con un abbigliamento casual, anche se particolarmente elegante. La collezione comunque propone anche oggetti senza tempo, perfetti per chi predilige un abbigliamento meno casual e più elegante o classico. Ognuno poi ha il suo personale tocco, che lo porta ad essere più o meno elegante a seconda dei casi. Questi orologi di certo non si fanno problemi ad essere indossati in qualsiasi occasione, sono però particolarmente adatti per la giornata sugli sci, o per un pomeriggio da trascorrere nella natura, con l’abbigliamento più adatto all’occasione specifica. - (PRIMAPRESS)