Chunky sneakers: consigli su come abbinarle

(PRIMAPRESS) - MILANO - Erano gli anni 90 quando andavano di moda le scarpe molto voluminose, con colori vivaci e suole molto spesse. Questa tipologia di scarpe, conosciute come, nel 2017 sono tornate dicon il nome di chunky sneakers o dad sneakers. Queste vengono ormai utilizzate per completare molti tipi di outfit infatti ancora oggi è un articolo molto venduto.Ormai tutti gli influencer della moda o i VIP ne possiedono almeno un paio e le più conosciute ed utilizzate sono spesso le Fila Distruptor, le Nike Air Max 95 e le Adidas Yung-1, ma ci sono in circolazione un'infinità di altri modelli caratterizzati da linee e colori originali.Negli anni la moda e le tendenze sono cambiate continuamente, per un lungo periodo infatti il mercato della moda ha solo visto modelli di scarpe molto sfilate e minimali. Questo mercato è stato però pervaso dai famosi modelli che si utilizzavano nel secolo scorso, tanto che nel gergo comune vengono appunto definite sneakers anni 90. La loro caratteristica principale è che si tratta di sneakers suola alta, amate da molti ma battezzate da altri come "ugly sneakers" per la loro linea robusta e non molto aggraziata.Il nome, letteralmente sta a significare scarpa "pesante" o "grossa", un effetto che rende il piede visivamente molto più grosso fino a due taglie in più!Questa novità è stata introdotta dal famoso designercon la creazione del modello Triple S, che è subito divenuto un'icona nel mondo delle scarpe. Tutto ciò ovviamente spinto dall'utilizzo da parte dei più famosi influencer che hanno fatto diventare virali i molteplici outfit applicabili alle chunky sneakers.Le chunky sneakers, acquistabili su MaxiSport.com , sono scarpe che richiedono un outfit informale e sportivo. Abbinare queste scarpe ad un jeans, a un pantalone a zampa, ad un leggins oppure a dei pantaloncini sportivi è sicuramente la scelta più azzeccata. In particolare, l'utilizzo dei pantaloncini, può contrastare la voluminosità delle scarpe stesse.Potete anche vestire, perché con le dovute attenzioni l'effetto sarà comunque stupefacente.In questo caso vi consigliamo di abbinare maglioni a girocollo molto larghi con dei pantaloni semplici stile cargo, o perlomeno abbastanza lineari.Nel caso in cui il vostro stile di tutti i giorni sia, non c'è nessun problema. Le sneakers con plateau sono abbinabili molto facilmente, anche ad abbigliamenti da ufficio e puntano in questo caso ad ammorbidire una figura troppo elegante. Proprio per raggiungere quest'obbiettivo consigliamo l'utilizzo di scarpe dai colori classici come il blu, il rosa o il rosso, sia con vestiti dalle cromie molto vivaci, sia sul classico vestito, nero o bianco che sia. É possibile anche sceglierle in colorazioni pastello.Quando indossiamo gonne o vestiti dai tessuti molto leggeri o stile denim, chunky sneakers possono essere abbinate con collant coprenti per uno stile più casual, mentre se si vuole rendere l’outfit più elegante basterà sostituire i collant coprenti con quelli velati.Rimanendo sul casual, quindi utilizzando jeans o pantaloni sportivi, i migliori da abbinare sono solitamente i modelli larghi, i mom jeans, i jeans dritti o quelli a culotte. Il consiglio è di evitare assolutamente i jeans stretti, soprattutto se avete le gambe magre, poiché le chunky sneakers farebbero sembrare i vostri piedi davvero troppo giganti e sproporzionati.Se invece amate gli anni 90, a questo tipo di scarpa dovete assolutamente abbinare dei cappotti di pelliccia, dei montoni o giacche Sherpa, con toni che vanno dal marrone al beige.Possiamo concludere dicendo che il modo migliore per abbinare queste sneakers zeppa è quindi uno stile sportivo e allo stesso tempo formale per tutte coloro “che amano osare” - (PRIMAPRESS)