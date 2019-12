Applausi per la sfilata firmata dallo stilista vesuviano a “#InsiemeperilTerritorio: Natale d’Amore”

(PRIMAPRESS) - OTTAVIANO - Originalità, charme, tessuti preziosi e cura dei particolari a “#InsiemeperilTerritorio: Natale d’Amore”, charity day firmato da Teresa Lucianelli nel suggestivo contesto vesuviano de La Baita del Re Resort di Nunzio Illuminato, co-organizzatore dell’ evento di successo. In passerella, una donna estremamente raffinata e allo stesso tempo ben inquadrata nella sua contemporaneità. In abito da sera, da cerimonia e da sposa, sempre elegante grazie all’attenta scelta delle stoffe e dei colori, al gioco d’intarsi in pizzo. La Signora di Paolo Iovino è una magnifica protagonista. Accanto a lei c’è un uomo desiderabile e curato, moderatamente sobrio, dinamico pure nella sua distintiva discrezione, un uomo di classe. Un patrimonio di creatività basato sulla ricerca e sul lavoro incessante, all’insegna della bellezza che si mostra a ogni sguardo, se efficacemente realizzata dal couturier. Paolo Iovino, ottavianese dalle grandi capacità e intuizioni, rappresenta con orgoglio il poliedrico territorio vesuviano e le sue infinite potenzialità, nel suoi campo, quello dell’Alta Moda, in linea con la magnifica arte del couturier che rispetta chi affida nelle sue mani grandi aspettative e confida nelle qualità di una mente creativa, capace di rendere al massimo pregi e potenzialità della figura femminile, come di quella maschile, valorizzando appieno ciascuno grazie a un capo esclusivo, unico e perfettamente indicato, appositamente creato. Esponente dell’Haute couture, interpretata con personalità, progetta, crea e realizza abiti che valorizzano appunto chi li indossa. Vere e proprie sculture di stoffa. Estro, tecnica, originalità: il suo taglio è curato, almeno quanto la scelta della materia prima, tanto da meritare numerosi riconoscimenti. Tra essi, l’ambito Manichino d’oro, a coronamento di un percorso nel quale domina l’ arte influenzata dalla sartoria partenopea, in armonia con i dettami della couture internazionale. Iovino è fra i nuovi talenti sartoriali del panorama della moda campana. Ha attraversato un percorso di evoluzione creativa di rilievo che lo ha portato all’appezzato e applaudutissimo défilé nel gran gala di “#InsiemeperilTerritorio: Natale d’Amore”. È sicuramente un nome del fashion system, traguardi meritato, come si evince nello stile e nella scelta dei materiali impiegati, nell’ evidente l’influenza della scuola di specializzazione artigianale per l’Alta Moda, che fa la differenza, un valore aggiunto che deriva da una visione globale dello stile, declinata nelle varie collezioni. Capi Haute Couture donna e uomo particolarmente apprezzati da una clientela italiana - prevalentemente campana - ed estera, di sicuro fascino. In essi sono racchiusi gli esiti e le suggestioni, frutto di un lavoro incessante e di uno slancio di perfezione, perseguiti con umiltà e passione, tanta passione e tanti impegno, e la forza di una tecnica sartoriale classica, in grado di dare una risposta di certa eleganza al desiderio di raffinata distinzione e di discreta univocità richiesti da una clientela colta e proiettata nel jet set, come dalla donna e dall’uomo che desiderano esprimere il buon gusto nella quotidianità. Colori pastello, tagli geometrici e ricami floreali per capi eleganti e raffinati, abiti da sposa indossati da splendide modelle modella eterea: il defilé della collezione del Natale d’Amore di Paolo Iovino sulle passerelle de La Baita del Re Resort è stati ricco di proposte e spunti. Tagli geometrici, tinte lievi, nero essenziale, accessori dorati e d'argento, intarsi minimalisti e bei tessuti, ricami floreali, contrasti eleganti. Una donna sofisticata ma dinamica, pragmatica e versatile, un uomo di stile. Applausi e grandi apprezzamenti da parte della qualificata platea per un défilé che ha incantato tutti. Ottimo gusto anche nella scelta delle musiche operata dal maestro Armando Celentano che hanno accompagnato il leggero fluttuare delle indossatrici e il passo deciso degli impeccabili indossatori, scelti personalmente da Iovino, in un'atmosfera magica, quasi onirica, preludio alla sfilata finale dedicata alle nozze, con i vestiti più acclamati. Firmata da Paolo Iovino anche la splendida creazione in raso e merletto, in una smagliante gradazione di rosso, indossata da Teresa Lucianelli, ideata e realizzata appositamente ed esclusivamente per lei, che il couturier vesuviano le ha pubblicamente dedicato. Un capo di charme perfettamente progettato per una professionista particolarmente impegnata che conferma le capacità a 360 gradi dello stilista, soprattutto nel riuscire a realizzare l’abito ideale in grado di soddisfare sempre le aspettative di chi si affida a lui. Nei suoi capi emerge una sintesi di tradizione e innovazione necessaria a uno stilista che costruisce il senso della bellezza personalizzandolo su ogni donna e ogni uomo che veste. È evidente la sua innovativa visione strategica dell’essere umano contemporaneo nel suo continuo divenire. Le lavorazioni manuali e artigianali vengono eseguite in base a un’ impostazione storica ma una prospettiva squisitamente contemporanea. Con cura e impostazione spiccatamente sartoriale, presenta un profondo cambiamento d’impostazione con la sua visione estetica contemporanea supportata da un’esecuzione eccellente. - (PRIMAPRESS)