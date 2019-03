Alla Fashion Week di Parigi la svedese Byredo presenta la sua versione del binocolo EL di Swarovski Optik

(PRIMAPRESS) - PARIGI - A dare un segnale forte che i trend della moda quest’anno avessero cavalcato il desiderio di natura da proteggere e sport all’aria aperta che si sta facendo largo sopratutto nella generazione di Millenials, era stato già il Pitti Uomo con collezioni e capsule dedicate all’outdoor. Messaggio che ha attraversato la fashion week milanese ed ora anche quella parigina in corso nella capitale francese.

A testimoniare l’amore per la natura e gli uccelli ed il desiderio di muoversi in spazi aperti è stata la svedese Byredo, il marchio fondato da Ben Gorham nel 2006.

Byredo ha progettato una esclusiva versione del binocolo EL 42 prodotto dalla famosa azienda austriaca Swarovski Optik.

Questo modello di binocolo con un ingrandimento di 8.5x, è tra i più venduti nei mercati del Nord Europa grazie alla sua precisione, maneggevolezza e affidabilità. L’azienda di profumi e moda svedese ha voluto dedicare a quest’ottica un'edizione limitata da collezione: il binocolo EL verde lime accompagnato da una borsa in pelle fatta a mano che richiama i colori di una natura tropicale.

Presentato alla settimana della moda di Parigi, lo speciale binocolo EL fa parte di un'installazione immersiva del direttore creativo di Byredo, Ben Gorham. Nella mostra "Rare Byrds of a Feather", che combina elementi di tradizioni di birdwatching indiane e svedesi, Byredo presenta intriganti disegni di borse, voliere in legno fatte a mano e un nuovo approccio alla moda tradizionale per il birdwatching.

L'edizione esclusiva del binocolo EL è limitata a 15 pezzi e sarà disponibile nei negozi Byredo a partire da settembre 2019. - (PRIMAPRESS)